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Трамп посетит Ирландию 5 июня и встретится с ее премьером 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп 5 июня посетит с официальным визитом Ирландию и проведет встречу с ее премьер-министром Лео Варадкаром. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Белого дома.
"Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп приняли приглашение Лео Варадкара посетить Ирландию, когда будут находиться в Европе в связи с официальным визитом в Великобританию, а также по случаю проведения мероприятий в Великобритании и Франции, посвященных празднованию 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Президент и премьер-министр проведут переговоры в Шанноне 5 июня", — отмечается в сообщении Белого дома.
Как проинформировала в апреле пресс-служба Букингемского дворца, президент США в период с 3 по 5 июня будет находиться в Великобритании с первым государственным визитом и его примет королева Елизавета II.
Трамп в июле 2018 года посещал Великобританию с трехдневным рабочим визитом, во время которого он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и был принят на аудиенции у Елизаветы II. Пребывание президента США в Соединенном Королевстве тогда сопровождалось многочисленными акциями протеста против проводимой им политики.
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Комментарии2
В мире , США , Елизавета II , Тереза Мэй , Дональд Трамп , Ирландия , Великобритания
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