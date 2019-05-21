Вице-спикер сената Казахстана передал Зеленскому поздравления от Назарбаева

Заместитель председателя сената (верхняя палата) парламента Казахстана Бектас Бекназаров принял участие в церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского и поздравил его со вступлением в должность от имени народа и руководства Казахстана, сообщила пресс-служба сената.

"После торжественной церемонии на встрече с Владимиром Зеленским заместитель председателя сената Бектас Бекназаров от имени первого президента Казахстана — елбасы (Лидер нации — ред.) Нурсултана Назарбаева, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и всего казахстанского народа поздравил президента Украины с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности на благо дружественного народа Украины", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что в ходе встречи также обсужден широкий круг вопросов по активизации казахстанско-украинских отношений.