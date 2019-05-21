Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-спикер сената Казахстана передал Зеленскому поздравления от Назарбаева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Genya Savilov
Заместитель председателя сената (верхняя палата) парламента Казахстана Бектас Бекназаров принял участие в церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского и поздравил его со вступлением в должность от имени народа и руководства Казахстана, сообщила пресс-служба сената.
"После торжественной церемонии на встрече с Владимиром Зеленским заместитель председателя сената Бектас Бекназаров от имени первого президента Казахстана — елбасы (Лидер нации — ред.) Нурсултана Назарбаева, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и всего казахстанского народа поздравил президента Украины с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности на благо дружественного народа Украины", — говорится в сообщении.
В пресс-релизе также отмечается, что в ходе встречи также обсужден широкий круг вопросов по активизации казахстанско-украинских отношений.
Последние новости
Зеленский "осадил" Ляшко во время инаугурации Как Пригожин назвал выступление Лазарева на Евровидении Познер предрек трагический конец человечества
В мире , Украина , Нурсултан Назарбаев , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского232
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма168
«Не пускайте»: Украинцы призывают оставить РФ без ПАСЕ114
Зеленский разочаровал Кадырова9
€500 млн на кону: миссия МВФ и ЕС прибыла на Украину6
Видео
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
Москве пообещали тепло
Погода Новости Москвы
€500 млн на кону: миссия МВФ и ЕС прибыла на Украину
В мире Украина
Туристка из Украины выгоняла иностранцев из самолета
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым
В мире
Скандальное Евровидение. Мог ли Лазарев стать первым
Шоу-бизнес
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение