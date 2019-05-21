«Способен ли?» Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского

Неясность и нереальность сложившегося положения и главное испытание для Владимира Зеленского — News.ru привел реакцию западных СМИ на инаугурацию президента Украины

Испанская газета El Mundo отмечает популярность Зеленского среди населения, но отсутствие у него «достаточной» поддержки в политических кругах Украины.

Американское издание The Washington Post называет образ Зеленского образом аутсайдера, основанном на его роли в сериале «Слуга народа», а французский канал France 24 отмечает, что сколь нереальной инаугурация Зеленского казалась лишь несколько месяцев назад.

Немецкий канал Deutsche Welle пишет о «трудностях», из-за отсутствия большинства в парламенте ожидающих Зеленского в попытках провести реформы.

Французская газета Liberation отмечает «неясность» политической программы нового президента Украины, как и «неясность» того, способен ли он вообще управлять страной, которая к тому же еще и воюет.

Наконец, британский канал ВВС называет «главным испытанием» для Зеленского-президента конфликт в Донбассе.