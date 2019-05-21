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«Способен ли?» Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского 

Рамблер 1 час назад
Неясность и нереальность сложившегося положения и главное испытание для Владимира Зеленского — News.ru привел реакцию западных СМИ на инаугурацию президента Украины.
Испанская газета El Mundo отмечает популярность Зеленского среди населения, но отсутствие у него «достаточной» поддержки в политических кругах Украины.
Американское издание The Washington Post называет образ Зеленского образом аутсайдера, основанном на его роли в сериале «Слуга народа», а французский канал France 24 отмечает, что сколь нереальной инаугурация Зеленского казалась лишь несколько месяцев назад.
Немецкий канал Deutsche Welle пишет о «трудностях», из-за отсутствия большинства в парламенте ожидающих Зеленского в попытках провести реформы.
Французская газета Liberation отмечает «неясность» политической программы нового президента Украины, как и «неясность» того, способен ли он вообще управлять страной, которая к тому же еще и воюет.
Наконец, британский канал ВВС называет «главным испытанием» для Зеленского-президента конфликт в Донбассе.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Deutsche Welle
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