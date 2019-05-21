Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины . К новому лидеру страны, известному своим прошлым комедийного актёра, присматриваются как в России , как и за рубежом. В странах Запада отмечают, что перед Зеленским, который не имеет никакого политического опыта, стоит ряд трудных задач, главной из которых станет разрешение кризиса на востоке Украины. При этом новый президент кардинально отличается от своего предшественника Петра Порошенко и держится ближе к народу. О том, как западные СМИ отреагировали на инаугурацию и какие ожидания возлагают на Зеленского — в материале News.ru.

Издание El Mundo обратило внимание на популярность избранного президента Украины у населения страны, которое устало «от обычных политиков». Так, испанская газета пишет, что более тысячи человек пришли поприветствовать Зеленского перед церемонией. Он же, в свою очередь, широко улыбался, жал всем руки и даже делал селфи с некоторыми людьми. Вместе с тем, пишет газета, в политических кругах у бывшего актёра нет достаточной поддержки.

The Washington Post отмечает, что Зеленский играет роль политического аутсайдера, а его образ во многом основан на том, который президент изображал на экране.

Его образ аутсайдера в значительной степени был основан на той роли, которую Зеленский играл в популярном телесериале «Слуга народа»: Василий Голобородько, неизвестный школьный учитель, был неожиданно избран президентом после пламенной антикоррупционной речи, — пишет газета.

Вспоминает актёрское прошлое Зеленского и телеканал France 24, отмечая, что ранее он уже был на инаугурации, но для смеха. По мнению французского СМИ, ещё несколько месяцев назад нельзя было представить, что инаугурация Зеленского станет реальностью. Так, когда актёр и комик анонсировал свою кандидатуру на выборах, мало кто воспринял это всерьёз, однако по итогам беспрецедентной кампании в соцсетях он набрал более 73% голосов во втором туре, победив Порошенко.

Незамеченным не остался и тот факт, что президент во время церемонии объявил о роспуске Рады, а также перешёл на русский язык, говоря о Донбассе. Как пишет Deutsche Welle, Зеленский начинает свой срок без парламентского большинства, что затруднит проведение им реформ.

У его партии в настоящий момент нет мест. Роспуск парламента и проведение досрочных выборов до октября могут повысить его поддержку в Раде, где в настоящее время доминируют союзники Порошенко. Законодатели попытались помешать этим планам — на прошлой неделе правящая коалиция развалилась после того, как из неё вышла группа депутатов от «Народного фронта», — отмечает издание.

Газета Liberation отмечает, что Зеленский использовал недоверие украинцев к местным элитам и обещал положить конец коррупции, а также связал себя обязательством поддерживать прозападный курс страны. При этом его политическая программа, как и состав его сторонников, неясен. В связи с этим, по данным издания, многие задаются вопросом о способности избранного президента управлять страной, находящейся в состоянии войны. Газета подчёркивает, что анонсированный роспуск парламента и ранние выборы гораздо сложнее реализовать, чем Зеленский пытается это представить. При этом его противники всё еще могут помешать избранному президенту.