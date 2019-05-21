Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинское посольство выдало фото Холокоста за депортацию крымских татар 

Ридус + ещё 10 1 час назад
Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Посольство Украины в Вашингтоне проиллюстрировало свою публикацию о годовщине депортации крымских татар фотографией евреев времен Холокоста и Второй мировой войны. Подлог заметили в российском посольстве в США.
Использованные украинскими дипломатами снимок хранится в архиве Мемориального музея Холокоста США, на нем снимке запечатлена посадка евреев из Лодзинского гетто в Польше в вагоны для отправки в лагерь смерти «Хелмно» между 1942 и 1944 годами.
«Госдеп не оставляет жалких попыток спекуляций на тему трагических событий в истории народов России в стремлении посеять межнациональную рознь в нашей стране», — прокомментировали публикацию в российском посольстве.
social media
Российские дипломаты отметили, что всего насильственной депортации в 1944 году подверглись представители 20 национальностей, но Госдепартамент США выделил только одну.
«Трагедия депортаций в 1941—1942 гг. крымских немцев и итальянцев, в 1944 г. — крымских армян, болгар, греков, татар сегодня не разделяет проживающих на полуострове россиян разных национальной, а объединяет», — подчеркнули в посольстве.
Напомним, недавно Верховная рада Украины обвинила Москву в угнетении коренных народов России. С инициативой выступили депутаты от «Блока Петра Порошенко», пообещав направить соответствующие обращения в ООН, ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ и национальные парламенты зарубежных стран.
Незадолго до своей инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав страны, назвав полуостров родиной крымских татар, а теперь уже бывший президент Петр Порошенко предложил предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины. Оба заявления было приуроченно к Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося на Украине 18 мая.
Ридус: последние новости
Экс-глава израильской спецслужбы засчитал Западу поражение на Украине Порошенко сообщил о своем отъезде «Наивный Голобородько»: чем займется Зеленский после инаугурации
Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ОБСЕ , ООН , Госдеп США , Верховная Рада , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского231
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма161
«Не пускайте»: Украинцы призывают оставить РФ без ПАСЕ109
Зеленский разочаровал Кадырова
€500 млн на кону: миссия МВФ и ЕС прибыла на Украину3
Видео
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
Туристка из Украины выгоняла иностранцев из самолета
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым
В мире
Скандальное Евровидение. Мог ли Лазарев стать первым
Шоу-бизнес
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»
Шоу-бизнес
Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому
Политика В мире
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Армия Оружие
«Крым — русская земля, и на этом точка»
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение