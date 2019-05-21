Украинское посольство выдало фото Холокоста за депортацию крымских татар

Посольство Украины в Вашингтоне проиллюстрировало свою публикацию о годовщине депортации крымских татар фотографией евреев времен Холокоста и Второй мировой войны. Подлог заметили в российском посольстве в США

Использованные украинскими дипломатами снимок хранится в архиве Мемориального музея Холокоста США, на нем снимке запечатлена посадка евреев из Лодзинского гетто в Польше в вагоны для отправки в лагерь смерти «Хелмно» между 1942 и 1944 годами.

«Госдеп не оставляет жалких попыток спекуляций на тему трагических событий в истории народов России в стремлении посеять межнациональную рознь в нашей стране», — прокомментировали публикацию в российском посольстве.

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Российские дипломаты отметили, что всего насильственной депортации в 1944 году подверглись представители 20 национальностей, но Госдепартамент США выделил только одну.

«Трагедия депортаций в 1941—1942 гг. крымских немцев и итальянцев, в 1944 г. — крымских армян, болгар, греков, татар сегодня не разделяет проживающих на полуострове россиян разных национальной, а объединяет», — подчеркнули в посольстве.