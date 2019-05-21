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В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь» 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: фильм «Два бойца»
В Польше, в городе Гданьск, во время художественной акции в музее Второй мировой войны директор учреждения культуры прервал выступление певца Петра Косевского, исполнявшего песню из кинофильма «Два бойца» (1943) «Темная ночь», назвав композицию «большевистской» и запрещенной к исполнению. Об этом артист рассказал в своем Facebook.
По словам Косевского, он надеялся, что сентиментальная музыка военных лет объединит поляков. заставит задуматься о том, как сделать так, чтобы кровопролитие больше не повторилось.
«Вы даже не представляете, как я ошибался», — написал он.
После того как исполнители возмутились требованию главы учреждения Карола Навроцкого прекратить играть «Темную ночь», директор попросил музыкантов собрать вещи и покинуть территорию музея.
«Мы были шокированы таким вульгарным поведением в учреждении культуры. Довели нас до слез. Печаль, бессилие и страх», — заключил певец.
Ранее в мае пресс-секретарь премьер-министра Польши Иоанна Копчиньская заявила, что государство не будет возвращать имущество погибших жертв холокоста.
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В мире , Общество , Гданьск , Польша
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