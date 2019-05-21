В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

Польше , в городе Гданьск , во время художественной акции в музее Второй мировой войны директор учреждения культуры прервал выступление певца Петра Косевского, исполнявшего песню из кинофильма «Два бойца» (1943) «Темная ночь», назвав композицию «большевистской» и запрещенной к исполнению. Об этом артист рассказал в своем Facebook

По словам Косевского, он надеялся, что сентиментальная музыка военных лет объединит поляков. заставит задуматься о том, как сделать так, чтобы кровопролитие больше не повторилось.

«Вы даже не представляете, как я ошибался», — написал он.

После того как исполнители возмутились требованию главы учреждения Карола Навроцкого прекратить играть «Темную ночь», директор попросил музыкантов собрать вещи и покинуть территорию музея.

«Мы были шокированы таким вульгарным поведением в учреждении культуры. Довели нас до слез. Печаль, бессилие и страх», — заключил певец.

Ранее в мае пресс-секретарь премьер-министра Польши Иоанна Копчиньская заявила, что государство не будет возвращать имущество погибших жертв холокоста.