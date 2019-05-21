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Экс-глава израильской спецслужбы рассказал о «поражении» Запада на Украине 

РИА Новости 59 минут назад
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что все планы по ослаблению России на украинском направлении провалились. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
Кедми считает, что главным свидетельством этого является изменение курса внешней политики Вашингтона и Евросоюза по отношению к Украине.
"Нет политики США. Мелкие чиновники пытаются играть и ловить рыбку в мутной украинской воде, начиная от бывшего вице-президента США. Американский президент не знает, на кой черт ему сдалась эта Украина, где она вписывается в национальные интересы США", — сказал он.
При этом Кедми подчеркнул, что, когда в 2014 году на Украине случился госпереворот, США надеялись поближе подобраться к границам России, однако в результате эти попытки провалились, и теперь лидеры западных стран обращают все меньше внимания на Украину.
"Основная цель замайданивания Украины — нанести смертельный удар по России, забрав Украину и придвинув американский флот и базы к Ростову. Все это рухнуло", — сказал израильский эксперт.
Причем подчеркнул, что результат оказался совершенно противоположным, и с того момента Россия стала намного сильнее.
Кроме того, Кедми отметил, что за все годы, прошедшие с тех событий, Евросоюз сильно растерял свой политический вес, и также стал уделять все меньше внимания Украине. При этом он добавил, что сейчас Европу гораздо больше беспокоит Россия и Китай, а также все возрастающее недопонимание с США.
"В отношении Китая это экономика и зависимость, в отношении США — лишают Европу независимости, а весь грех России по отношению к Европе это вмешательство в выборы — брекзит, Барселона и прочее. То есть сегодня Европе уже не до Украины", — сказал Кедми.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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В мире , Видео , Виктор Янукович , Николай Азаров , ЕС , МВД , США
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