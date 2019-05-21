Экс-глава израильской спецслужбы рассказал о «поражении» Запада на Украине

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что все планы по ослаблению России на украинском направлении провалились. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Кедми считает, что главным свидетельством этого является изменение курса внешней политики Вашингтона и Евросоюза по отношению к Украине

"Нет политики США. Мелкие чиновники пытаются играть и ловить рыбку в мутной украинской воде, начиная от бывшего вице-президента США. Американский президент не знает, на кой черт ему сдалась эта Украина, где она вписывается в национальные интересы США", — сказал он.

При этом Кедми подчеркнул, что, когда в 2014 году на Украине случился госпереворот, США надеялись поближе подобраться к границам России, однако в результате эти попытки провалились, и теперь лидеры западных стран обращают все меньше внимания на Украину.

"Основная цель замайданивания Украины — нанести смертельный удар по России, забрав Украину и придвинув американский флот и базы к Ростову. Все это рухнуло", — сказал израильский эксперт.

Причем подчеркнул, что результат оказался совершенно противоположным, и с того момента Россия стала намного сильнее.

Кроме того, Кедми отметил, что за все годы, прошедшие с тех событий, Евросоюз сильно растерял свой политический вес, и также стал уделять все меньше внимания Украине. При этом он добавил, что сейчас Европу гораздо больше беспокоит Россия и Китай, а также все возрастающее недопонимание с США.

"В отношении Китая это экономика и зависимость, в отношении США — лишают Европу независимости, а весь грех России по отношению к Европе это вмешательство в выборы — брекзит, Барселона и прочее. То есть сегодня Европе уже не до Украины", — сказал Кедми.