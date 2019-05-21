Украинцы рассказали, чего ждут от Зеленского

Украинские СМИ провели опрос среди жителей Херсона , Николаева и Одессы.

Украинские граждане рассказали, чего ждут от нового главы государства Владимира Зеленского . В опросе, который провели телеканал NewsOne и «112 Украина » приняли участие жители Херсона, Николаева и Одессы.

«Главное — чтобы он был приличным человеком, чтобы он исполнил то, что он, в принципе, сегодня сказал в своей инаугурационной речи», — заявил один из респондентов, отметив, что больше ничего не ожидает от нового президента.

Еще одна участница опроса сообщила, что для нее «главное, чтобы Зеленский не крал».

«Чтобы посадил коррупционеров в тюрьму и навел порядок», — сказал житель Херсона.

Жительница Николаева заявила, что ждет от нового президента наведения порядка в стране.

Одесситам был задан вопрос о том, что новый глава государства должен сделать в свой первый рабочий день.

«Почуствовать себя президентом», — сказал один из опрошенных.

Еще одна жительница города считает, что Зеленский должен «убрать полностью Верховную раду и сделать свою Верховную раду из своих людей», которые должны быть «умными, красивыми, пунктуальными, политически зрелыми».

Напомним, утром 20 мая Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в ходе торжественного заседания Верховной рады. После этого глава Конституционного суда объявила о вступлении Зеленского в должность президента Украины.