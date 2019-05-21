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Украинцы рассказали, чего ждут от Зеленского 

ТК «Звезда» 1 час назад
Украинские СМИ провели опрос среди жителей Херсона, Николаева и Одессы.
Украинские граждане рассказали, чего ждут от нового главы государства Владимира Зеленского. В опросе, который провели телеканал NewsOne и «112 Украина» приняли участие жители Херсона, Николаева и Одессы.
«Главное — чтобы он был приличным человеком, чтобы он исполнил то, что он, в принципе, сегодня сказал в своей инаугурационной речи», — заявил один из респондентов, отметив, что больше ничего не ожидает от нового президента.
Еще одна участница опроса сообщила, что для нее «главное, чтобы Зеленский не крал».
«Чтобы посадил коррупционеров в тюрьму и навел порядок», — сказал житель Херсона.
Жительница Николаева заявила, что ждет от нового президента наведения порядка в стране.
Одесситам был задан вопрос о том, что новый глава государства должен сделать в свой первый рабочий день.
«Почуствовать себя президентом», — сказал один из опрошенных.
Еще одна жительница города считает, что Зеленский должен «убрать полностью Верховную раду и сделать свою Верховную раду из своих людей», которые должны быть «умными, красивыми, пунктуальными, политически зрелыми».
Напомним, утром 20 мая Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в ходе торжественного заседания Верховной рады. После этого глава Конституционного суда объявила о вступлении Зеленского в должность президента Украины.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Херсон
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