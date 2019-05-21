Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.

Он отмечает, что на европейском телевидении и в СМИ постоянно встречаются заявления о "российской угрозе", о том, что Россия влияет на общественное мнение. Однако, по его словам, страны Запада совершают вещи и похуже, однако на это никто не обращает внимания.

Кобза подчеркивает, что Москва в действительности угрожает Западу тем, что отстаивает неприемлемую для Еросоюза и США идеологию, которая заключается в поддержании патриотизма и сохранении исторической памяти. Он отмечает, что Россия тщательно уважает и сохраняет национальные традиции, а также прививает это молодым поколениям.

"Родина, как федерация народов, которые живут вместе в мире и сотрудничестве, многое значит для простых людей в России", — пишет журналист.

Помимо этого, Кобза выделяет тот факт, что россияне не поддерживают "сумасшедший гендеризм и крайний феминизм". У женщин и мужчин в России равные права, но при этом никто не считает их одинаковыми, и в стране отказались от пропаганды различных меньшинств, не проводятся гей-парады и шествия в поддержку легализации наркотиков.

Кроме того, он подчеркивает, что в стране нет некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа и "развращающих общество" политическими программами.

Особенное внимание Кобза уделяет исторической памяти в России, в частности, празднованию Дня Победы. Жители страны не стремятся переписывать историю и спустя много лет продолжают чтить своих предков.

"Все это ценности, которые у нас на протяжении 30 лет недооценивались и забывались", — констатирует он.

Таким образом, отмечает журналист, Россия демонстрирует все те традиционные ценности, которые на Западе либералам уже удалось подавить и почти истребить.

По сути, Москва "угрожает" западным странам не военной силой, о чем так часто заявляют политики, а силой здравого смысла, своим уважением к истории и предкам, и именно поэтому на Запад идет такая антироссийская кампания, а также вводятся бесконечные санкции. Причем, если кто-то в западных странах посмеет выступить против этого курса и выразить другое мнение, то сразу становится "агентом Кремля", пишет Кобза.