Трамп пригрозил Ирану «огромной силой» в случае агрессии против США

"Я думаю, что Иран совершит огромную ошибку, если они что-то сделают. Это будет встречено огромной силой", — сказал он журналистам.

Ранее Трамп заявил в своем аккаунте в Twitter, что "если Иран захочет побороться, это будет его официальным концом".

США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне , это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".