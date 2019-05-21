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Трамп пригрозил Ирану «огромной силой» в случае агрессии против США 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: EPA
США ответят "огромной силой" в случае агрессии Ирана против Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я думаю, что Иран совершит огромную ошибку, если они что-то сделают. Это будет встречено огромной силой", — сказал он журналистам.
Ранее Трамп заявил в своем аккаунте в Twitter, что "если Иран захочет побороться, это будет его официальным концом".
США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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В мире , Али Хаменеи , Дональд Трамп , Пентагон , Иран , США
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