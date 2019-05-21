Генпрокуратура Абхазии предостерегла от призывов к свержению власти

Генпрокуратура Абхазии заявила, что любые призывы к свержению госвласти и проведение незаконных акций влекут ответственность, сообщает пресс-служба ГП.

Генпрокуратура в связи с распространяемыми в социальных сетях призывами к гражданскому неповиновению и другим противоправным акциям обращает внимание граждан страны на необходимость соблюдать основной закон страны — Конституцию.

"Любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций влекут ответственность в соответствии с законодательством республики Абхазия", — говорится в заявлении.

Ранее абхазская оппозиция объявила бессрочную "акцию неповиновения" у здания парламента в Сухуме после решения депутатов не переносить выборы президента. Оппозиционеры требовали выхода к митингующим президента, а затем потребовали его отставки.

Проведение в понедельник утром митинга у парламента Абхазии оппозиция инициировала в связи с ситуацией вокруг ее кандидата на пост главы государства депутата Аслана Бжании. Он в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы 18 апреля. Оппозиция утверждает, что Бжания был отравлен, в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути, и потребовала перенести выборы на осень.