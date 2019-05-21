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Хуситы в Йемене забраковали муку, присланную ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Hani Mohammed
Правящие на севере Йемена повстанцы из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) отказались принять присланную в рамках Всемирной продовольственной программы ООН муку как испорченную, сообщило в понедельник подконтрольное хуситам агентство Сабаа со ссылкой на заявление управления по оценке качества в Сане.
"Было отказано во ввозе 163 тысяч пакетов с пшеничной мукой в рамках Всемирной продовольственной программы через порт Ходейда. Проверка показала наличие в ней насекомых", — привело агентство заключение специалистов.
Представители Всемирной продовольственной программы в понедельник пригрозили остановить поставки гуманитарной помощи в Йемен, если хуситы не дадут добраться до голодающих. В ВПП напомнили, что уже несколько раз связывались с руководством хуситов, чтобы договориться о предоставлении доступа гуманитарной помощи в ряд районов под их контролем, но прогресса достигнуть не удалось. По их словам, хуситы препятствуют независимому распределению помощи нуждающимся.
По данным Всемирной продовольственной программы, более 20 миллионов йеменцев голодают из-за военных действий, которые продолжаются более четырех лет, и вызванной этим тяжелой экономической ситуации в стране.
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В мире , ООН , Йемен , Сана
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