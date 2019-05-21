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Украинцы поделились ожиданиями от президентства Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители Херсона, Николаева и Одессы рассказали, чего ожидают от нового президента Украины Владимира Зеленского.
Опрос граждан Украины провели телеканалы NewsOne и «112 Украина».
«Главное — чтобы он был приличным человеком, чтобы он исполнил то, что он, в принципе, сегодня сказал в своей инаугурационной речи. Больше — нет, ничего не ожидаю. Мир, мир и еще раз мир. Остальное все приложится», — заявил один из опрошенных.
«Лишь бы не крал. Остальное нас все устраивает», — сказала другая респондентка, передает РИА «Новости».
«Чтобы посадил коррупционеров в тюрьму и навел порядок», — ответил херсонец.
«Что он наконец наведет порядок в стране», — заявила жительница Николаева.
«Да главное, чтобы хуже не стало, чтобы не разрушил, чтобы не лег под Россию, чтобы не вернул на старые рельсы — вот это очень важно», — ответила еще одна украинка.
Одесситы рассказали, что новый глава государства должен сделать в свой первый рабочий день.
«Убрать полностью Верховную раду и сделать свою Верховную раду из своих людей: умных, красивых, пункутальных, политически зрелых», — сказала жительница города.
«Что-нибудь хорошее для людей. Так, чтобы запомнили его с первого дня и на всю жизнь», — заявил одессит.
Напомним, Владимир Зеленский начал свое президентство с объявления о роспуске Рады. При этом он призвал тех же парламентариев почистить руководство силового блока. Кроме того, ради установления мира он даже пообещал пожертвовать, если придется, должностью.
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Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости , Херсон
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