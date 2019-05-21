Украинцы поделились ожиданиями от президентства Зеленского

Опрос граждан Украины провели телеканалы NewsOne и «112 Украина».

«Главное — чтобы он был приличным человеком, чтобы он исполнил то, что он, в принципе, сегодня сказал в своей инаугурационной речи. Больше — нет, ничего не ожидаю. Мир, мир и еще раз мир. Остальное все приложится», — заявил один из опрошенных.

«Лишь бы не крал. Остальное нас все устраивает», — сказала другая респондентка, передает РИА «Новости».

«Чтобы посадил коррупционеров в тюрьму и навел порядок», — ответил херсонец.

«Что он наконец наведет порядок в стране», — заявила жительница Николаева.

«Да главное, чтобы хуже не стало, чтобы не разрушил, чтобы не лег под Россию, чтобы не вернул на старые рельсы — вот это очень важно», — ответила еще одна украинка.

Одесситы рассказали, что новый глава государства должен сделать в свой первый рабочий день.

«Убрать полностью Верховную раду и сделать свою Верховную раду из своих людей: умных, красивых, пункутальных, политически зрелых», — сказала жительница города.

«Что-нибудь хорошее для людей. Так, чтобы запомнили его с первого дня и на всю жизнь», — заявил одессит.

Напомним, Владимир Зеленский начал свое президентство с объявления о роспуске Рады. При этом он призвал тех же парламентариев почистить руководство силового блока. Кроме того, ради установления мира он даже пообещал пожертвовать, если придется, должностью.