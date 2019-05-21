Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представитель Гуаидо провел переговоры с американскими военными 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель лидера венесуэльской оппозиции в США Карлос Веккьо встретился с американскими военными, об этом он сообщил в Twitter.
Провозгласивший себя президентом Венесуэлы глава оппозиционного парламента Хуан Гуаидо ранее сообщил, что его представитель проведет 20 мая в госдепартаменте США встречу с представителями Южного командования США. До этого Гуаидо заявил, что может согласиться на военное вмешательство США в Венесуэле.
"В соответствии с поручением Гуаидо заявляем, что уже была проведена запланированная на сегодня встреча с госдепартаментом и Пентагоном США, чтобы обсудить все аспекты кризиса в Венесуэле. Очень позитивно. Продолжаем двигаться дальше", — написал Веккьо в Twitter.
Комментируя это заявление, Гуаидо написал: "Продвигаемся в построении возможностей и международной кооперации, которая позволит нам выйти из кризиса и начать восстановление нашей страны".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Последние новости
Зеленский "осадил" Ляшко во время инаугурации Как Пригожин назвал выступление Лазарева на Евровидении Познер предрек трагический конец человечества
Комментарии
В мире , Армия , Николас Мадуро , Пентагон , Госдеп США , Венесуэла , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский подписал первый указ24
«Тех же и там же»: чем обернутся досрочные выборы в Раду1
Названа вероятность перехвата С-400 гиперзвуковых целей48
Воспитателей заставят учить другие языки из-за мигрантов
Скандальный закон о языке на Украине отвергли в ООН179
Видео
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина В мире
Туристка из Украины выгоняла иностранцев из самолета
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым
В мире
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»
Шоу-бизнес
Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому
Политика В мире
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Армия Оружие
«Крым — русская земля, и на этом точка»
Политика Конфликты
Вслед за остальными: Гройсман покидает пост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение