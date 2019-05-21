Представитель Гуаидо провел переговоры с американскими военными

Представитель лидера венесуэльской оппозиции в США Карлос Веккьо встретился с американскими военными, об этом он сообщил в Twitter.

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы глава оппозиционного парламента Хуан Гуаидо ранее сообщил, что его представитель проведет 20 мая в госдепартаменте США встречу с представителями Южного командования США. До этого Гуаидо заявил, что может согласиться на военное вмешательство США в Венесуэле.

"В соответствии с поручением Гуаидо заявляем, что уже была проведена запланированная на сегодня встреча с госдепартаментом и Пентагоном США, чтобы обсудить все аспекты кризиса в Венесуэле. Очень позитивно. Продолжаем двигаться дальше", — написал Веккьо в Twitter.

Комментируя это заявление, Гуаидо написал: "Продвигаемся в построении возможностей и международной кооперации, которая позволит нам выйти из кризиса и начать восстановление нашей страны".