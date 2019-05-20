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Совбез ООН отверг российское предложение по госязыку на Украине 

Газета.Ru 31 минуту назад
Совет безопасности ООН отказался вносить в повестку дня вопрос о законе о государственном языке на Украине, с таким запросом выступала Россия, сообщает РИА "Новости".
Председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани отчитался, что рассмотрение этого вопроса поддержали пять стран, шесть стран выступили против, а представители еще четырех — воздержались.
В ТАСС уточнили, что против экстренного заседания Совбеза по этому вопросу выступили США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия.
В агентстве напомнили, что ранее российская сторона также попросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы (СЕ) дать правовую оценку закону об исключительности украинского языка.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке.
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В мире , Украина , ОБСЕ , Совбез ООН , Совет Европы , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Индонезия
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