Совбез ООН отверг российское предложение по госязыку на Украине

Председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани отчитался, что рассмотрение этого вопроса поддержали пять стран, шесть стран выступили против, а представители еще четырех — воздержались.

В ТАСС уточнили, что против экстренного заседания Совбеза по этому вопросу выступили США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия.

В агентстве напомнили, что ранее российская сторона также попросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы (СЕ) дать правовую оценку закону об исключительности украинского языка.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке.