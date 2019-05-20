Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

Указ "О принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины" издан под номером 300.

ТАСС: последние новости

СМИ: мэры Харькова и Одессы договорились создать партию и планируют идти на выборы в Раду

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Зеленскому

CNN: принц Чарльз согласился на встречу с Трампом во время его госвизита в Великобританию