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Мадуро предложил досрочно переизбрать оппозиционный парламент Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею, которую контролирует оппозиция. Об этом сообщает Reuters.
Главой Национальной ассамблеи является Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны и несколько месяцев выступает против правительства Мадуро.
"Мы проведем выборы, мы пойдем на досрочные выборы в Национальную ассамблею", — заявил Мадуро.
Он не уточнил, когда пройдут выборы в парламент.
Ранее Венесуэла заявила о готовности к диалогу с США.
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В мире , Николас Мадуро , Венесуэла
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