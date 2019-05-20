Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине

Совбез ООН не станет вносить в повестку заседания вопрос о правомерности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Ранее с соответствующей инициативой выступила российская сторона. Однако в ходе голосования члены Совбеза ООН проголосовали против внесения вопроса в повестку.

"За проголосовали 5 стран, против — 6, воздержались — 4, таким образом, вопрос не может быть внесен в повестку", — цитирует РИА Новости представителя председательствующей в Совбезе Индонезии Диана Трианшаха Джани.

Как уточняет ТАСС, против выступили США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия, за — Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя , принятие вышеупомянутого закона означает введение на Украине "языковой инквизиции".

"В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы", — подчеркнул он.