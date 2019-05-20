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Принц Чарльз встретится с Трампом 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и принца Уэльского Чарльза может состояться в июне.
По данным журналистов, мероприятие пройдёт в резиденции Его Королевского Высочества и его супруги Камиллы Корнуольской Кларенс-хаус, передаёт CNN. Наиболее вероятной датой считается 3 июня — первый день визита американского лидера в Англию.
Тема обсуждения в настоящий момент неизвестна. В СМИ отмечают, что у Чарльза и Трампа совершенно различные мнения относительно охраны экологии: первый активно борется за защиту природы, тогда как второй известен скептицизмом по отношению к климатическим изменениям.
Ранее News.ru писал, что Елизавета II сделала свою первую публикацию в Instagram. На фотографии запечатлено письмо создателя первой аналитической вычислительной машины Чарльза Бэббиджа её прапрадеду принцу Альберту.
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В мире , США , Елизавета II , Чарльз Виндзор , Дональд Трамп , CNN
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