Принц Чарльз встретится с Трампом

По данным журналистов, мероприятие пройдёт в резиденции Его Королевского Высочества и его супруги Камиллы Корнуольской Кларенс-хаус, передаёт CNN. Наиболее вероятной датой считается 3 июня — первый день визита американского лидера в Англию.

Тема обсуждения в настоящий момент неизвестна. В СМИ отмечают, что у Чарльза и Трампа совершенно различные мнения относительно охраны экологии: первый активно борется за защиту природы, тогда как второй известен скептицизмом по отношению к климатическим изменениям.