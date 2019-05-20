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В Раду внесли законопроект о легализации марихуаны 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Большая группа народных депутатов Верховной рады зарегистрировала законопроект, который предусматривает частичную декриминализацию каннабиса, сообщает УНИАН.
Отмечается, что парламентарии зарегистрировали проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении фундаментального права человека на жизнь". Он предусматривает, что использование марихуана для медицинских нужд будет декриминализировано.
По данным агентства, инициаторами законопроекта выступили более 100 народных депутатов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию марихуаны, проституции и игорных домов.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , УНИАН
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