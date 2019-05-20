Sabah (Турция): настоящий победитель Евровидения — Палестина

64-й конкурс песни «Евровидение», состоявшийся в израильской столице Тель-Авиве, выявил двух победителей: во-первых, Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который выступал от Нидерландов с песней «Аркада» (Arcade) и стал первым, а во-вторых — протестующие.

Протесты против оккупации Палестины Израилем и насилия с его стороны вызвали не менее громкий отклик, чем сам конкурс.

Во время исполнения Мадонной песни «Будущее» (Future) на сцену, держась за руки, вышли два танцора, на спинах которых были изображены флаги Палестины и Израиля. Организаторы Евровидения рассердились на Мадонну, заявив: «Во время репетиций этих флагов не было! Конкурс песни „Евровидение" не политическое мероприятие“.

Еще один прекрасный жест сделала группа „Хатари“ (Hatari), которая представляла Исландию с песней „Ненависть победит“ (Hatrid mun sigar). Появившись на экранах во время подсчета голосов, участники группы „Хатари“ развернули шарфы с изображением флага Палестины и показали знак победы.

Израильская группа правозащитников опротестовала проведение „Евровидения“ в Израиле, пока Палестина оккупирована. В знак протеста активисты несли фотографии преступлений, совершенных Израилем в Палестине и скандировали лозунги: „Прекрати оккупацию“, „Мы больше не хотим оккупации“.

Мадонна сломала стереотипы

Эти протесты показали следующее: Мадонна, которая вышла на сцену Евровидения, несмотря на призывы к бойкоту по всему миру, совершила настоящее безумие!

Мадонна решила:

»Я не бойкотирую культурное мероприятие, но выражу свой протест».

На конкурсе, который смотрели миллионы человек в прямом эфире, она поддержала Палестину. Легендарная певица снова сломала стереотипы. Да, Мадонной быть непросто.

Когда отважная группа «Хатари» из Исландии — островного государства, расположенного очень далеко от Ближнего Востока, — вышла и развернула флаг Палестины в прямом эфире, это тоже послужило уроком для мусульманских певцов, обходящих происходящее молчанием. Озджан Дениз (Özcan Deniz, турецкий певец, который недавно дал концерт в Израиле, — прим. перев.), думаю, ты понял, что я хотел сказать!

Одним словом, Израиль не может скрыть факт оккупации Палестины, как бы он ни старался. Возмущение растет как в мире, так и в самом Израиле.