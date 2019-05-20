Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юлия Тимошенко оценила роспуск Верховной рады Зеленским 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поприветствовала решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.
— Я приветствую роспуск парламента президентом Украины, — сказала она в видеообращении, опубликованном на своей официальной странице в Facebook.
Тимошенко высказала мнение, что парламент страны «наработал на досрочные выборы», поскольку не принимал необходимые законы для страны.
Также она добавила, что партия «Батькивщина» готова к досрочным выборам в Верховную раду и примет в них участие.
Напомним, Юлия Тимошенко принимала участие в президентских выборах, но не прошла во второй тур. Владимир Зеленский вступил в должность главы государства в понедельник, 20 мая, и объявил о роспуске Верховной рады.
Вечерняя Москва: последние новости
Зеленский опубликовал селфи с женой за несколько минут до своей инаугурации Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины Коломойский и Ко: политолог — о сотрудничестве Владимира Зеленского с олигархами
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США183
Могли погибнуть люди: Порошенко обвинили в госизмене
Могли помочь: неожиданный поворот в истории со Скрипалями63
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым147
Под скрежет пальцев: номер Лазарева «переделали»3
Видео
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина В мире
Туристка из Украины выгоняла иностранцев из самолета
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым
В мире
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»
Шоу-бизнес
Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому
Политика В мире
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Армия Оружие
«Крым — русская земля, и на этом точка»
Политика Конфликты
Вслед за остальными: Гройсман покидает пост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение