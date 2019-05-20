Юлия Тимошенко оценила роспуск Верховной рады Зеленским

— Я приветствую роспуск парламента президентом Украины, — сказала она в видеообращении, опубликованном на своей официальной странице в Facebook.

Тимошенко высказала мнение, что парламент страны «наработал на досрочные выборы», поскольку не принимал необходимые законы для страны.

Также она добавила, что партия «Батькивщина» готова к досрочным выборам в Верховную раду и примет в них участие.

Напомним, Юлия Тимошенко принимала участие в президентских выборах, но не прошла во второй тур. Владимир Зеленский вступил в должность главы государства в понедельник, 20 мая, и объявил о роспуске Верховной рады.