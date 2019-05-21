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Порошенко переехал из президентского кабинета 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 18 57 минут назад
Фото: Reuters
Сложивший полномочия президента Украины Петр Порошенко после вступления в должность Владимира Зеленского переехал из здания администрации президента в офис партии «Блок Петра Порошенко (БПП) „Солидарность“ в Киеве.
»Переехал в прозрачный офис», — написал Порошенко в Facebook.
«Открытый офис» БПП расположен на улице Лаврской вблизи Киево-Печерской лавры. Внутренние стены в здании сделаны из прозрачного стекла, что и отражено в его названии, передает ТАСС.
Офис, по планам создателей, предназначен для «формирования новой политической культуры и реализации качественных реформ на всех уровнях».
Порошенко ушел с президентского поста 20 мая. Он пребывал на посту главы государства пять лет.
Зеленский начал свое президентство с объявления о роспуске Рады. При этом он призвал тех же парламентариев почистить руководство силового блока. Кроме того, ради установления мира он даже пообещал пожертвовать, если придется, должностью.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС
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