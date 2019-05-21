Порошенко переехал из президентского кабинета

»Переехал в прозрачный офис», — написал Порошенко в Facebook.

«Открытый офис» БПП расположен на улице Лаврской вблизи Киево-Печерской лавры. Внутренние стены в здании сделаны из прозрачного стекла, что и отражено в его названии, передает ТАСС.

Офис, по планам создателей, предназначен для «формирования новой политической культуры и реализации качественных реформ на всех уровнях».

Порошенко ушел с президентского поста 20 мая. Он пребывал на посту главы государства пять лет.

Зеленский начал свое президентство с объявления о роспуске Рады. При этом он призвал тех же парламентариев почистить руководство силового блока. Кроме того, ради установления мира он даже пообещал пожертвовать, если придется, должностью.