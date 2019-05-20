Около 50 тысяч человек на Украине заболели корью с начала года

С начала 2019 года 49,288 человек на Украине заболели корью, 17 из них умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения страны «С начала года (с 28 декабря 2018 года до 16 мая 2019 года) корью заболели 49,288 человек — 23,240 взрослых и 26,048 детей. От осложнений умерли 17 человек», — говорится в тексте. При этом отмечается, что за последнюю неделю корью заболели почти две тысячи жителей страны. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходятся на Украину. В свою очередь, в в ЮНИСЕФ заявили, что к эпидемиям кори в ряде стран отсутствие прививок от заболевания.