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Около 50 тысяч человек на Украине заболели корью с начала года 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: ТАСС
С начала 2019 года 49,288 человек на Украине заболели корью, 17 из них умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения страны
«С начала года (с 28 декабря 2018 года до 16 мая 2019 года) корью заболели 49,288 человек — 23,240 взрослых и 26,048 детей. От осложнений умерли 17 человек», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что за последнюю неделю корью заболели почти две тысячи жителей страны.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходятся на Украину.
В свою очередь, в в ЮНИСЕФ заявили, что к эпидемиям кори в ряде стран отсутствие прививок от заболевания.
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В мире , Происшествия , Украина , Минздрав РФ , ВОЗ , ЮНИСЕФ
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