Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым

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Пока вы не уснули: Кремль ответил на заявление Зеленского про Крым 

Рамблер 1 час назад

Пешком в президенты: Зеленский вступил в должность

Владимир Зеленский стал президентом Украины официально. Трансляцию инаугурации нового главы государства вел местный канал «112».

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме

Дмитрий Песков отреагировал на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского, который во время инаугурации заявил, что намерен возвратить Крым в состав страны. По словам пресс-секретаря президента РФ, позиция российских властей по этому поводу давно сформирована.

Германию предупредили о наведенных на нее российских ракетах

Немецкие города находятся в зоне поражения российских ракет, базирующихся в Калининграде. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете Welt.

Бедных россиян поддержат по-новому

Государство готовится модернизировать проект социального контракта, который будет заключаться с малоимущими гражданами для их поддержки. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Россиянам задолжали миллиарды

Суммарная задолженность работодателей по зарплате составила 2,9 млрд рублей по данным на 1 апреля 2019 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на X съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Скандал на "Евровидении": Дробыш подает в суд

Композитор Виктор Дробыш намерен подать в суд на представителей Европейского вещательного союза (EBU), руководство которого является организатором «Евровидения».

Собчак получила новую должность

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-Медиа».

Директор, жена и водитель: Массовое убийство под Оренбургом

Директор коммерческой организации, его супруга и водитель найдены убитыми в Оренбургской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

"Платить не собирается": Петросян погряз в долгах

Елена Степаненко, полгода назад расторгнув брак с Евгением Петросяном, вогнала юмориста в долги, сообщает StarHit со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина. Проживая в огромной квартире, оформленной на бывшего мужа, женщина отказывается платить по коммунальным счетам.
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В мире , Видео , Республика Крым
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