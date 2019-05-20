Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым

Пешком в президенты: Зеленский вступил в должность
Владимир Зеленский стал президентом Украины официально. Трансляцию инаугурации нового главы государства вел местный канал «112».
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме
Дмитрий Песков отреагировал на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского, который во время инаугурации заявил, что намерен возвратить Крым в состав страны. По словам пресс-секретаря президента РФ, позиция российских властей по этому поводу давно сформирована.
Германию предупредили о наведенных на нее российских ракетах
Немецкие города находятся в зоне поражения российских ракет, базирующихся в Калининграде. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете Welt.
Бедных россиян поддержат по-новому
Государство готовится модернизировать проект социального контракта, который будет заключаться с малоимущими гражданами для их поддержки. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Россиянам задолжали миллиарды
Суммарная задолженность работодателей по зарплате составила 2,9 млрд рублей по данным на 1 апреля 2019 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на X съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Скандал на "Евровидении": Дробыш подает в суд
Композитор Виктор Дробыш намерен подать в суд на представителей Европейского вещательного союза (EBU), руководство которого является организатором «Евровидения».
Собчак получила новую должность
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-Медиа».
Директор, жена и водитель: Массовое убийство под Оренбургом
Директор коммерческой организации, его супруга и водитель найдены убитыми в Оренбургской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.
"Платить не собирается": Петросян погряз в долгах
Елена Степаненко, полгода назад расторгнув брак с Евгением Петросяном, вогнала юмориста в долги, сообщает StarHit со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина. Проживая в огромной квартире, оформленной на бывшего мужа, женщина отказывается платить по коммунальным счетам.