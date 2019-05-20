Guardian: Петрову и Боширову могли помочь отравить Скрипалей

Посольство России Великобритании направило очередную ноту в МИД Великобритании. В документе дипломаты потребовали прокомментировать свежую публикацию в Guardian , где говорится о сообщниках Петрова и Боширова.

«В британском издании Guardian был опубликован очередной вброс, касающийся прошлогодних инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Его содержание, основывающееся, как и прежде, на свидетельствах неких «анонимных источников, знакомых с ходом следствия», свидетельствует о нескольких вещах», — заявили российские дипломаты, работающие в Лондоне.

Прежде всего, становится все более очевидным, что громкие обвинения в адрес России, прозвучавшие из уст премьер-министра Мэй в марте 2018 года «по горячим следам» произошедшего, не основывались ни на каких конкретных фактах. Очередная статья в Guardian тоже не добавляет ясности.

В дипмиссии заявили, что следствие все это время безуспешно пыталось подвести внятную доказательную базу под заранее определенные консервативным правительством установки. При этом британская сторона продолжает отказываться от сотрудничества с Россией. Кроме того, тайной остаются сведения о состоянии здоровья и местонахождении российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей.

Из опубликованной статьи следует что следствие до сих пор не имеет ответов на самые базовые вопросы. Вместе с тем Россия продолжит добиваться установления истины по этому делу. В связи с последней публикацией Guardian посольство России в Великобритании направило очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию.