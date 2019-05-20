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Guardian: Петрову и Боширову могли помочь отравить Скрипалей 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: Reuters
Посольство России в Великобритании направило очередную ноту в МИД Великобритании. В документе дипломаты потребовали прокомментировать свежую публикацию в Guardian, где говорится о сообщниках Петрова и Боширова.
«В британском издании Guardian был опубликован очередной вброс, касающийся прошлогодних инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Его содержание, основывающееся, как и прежде, на свидетельствах неких «анонимных источников, знакомых с ходом следствия», свидетельствует о нескольких вещах», — заявили российские дипломаты, работающие в Лондоне.
Прежде всего, становится все более очевидным, что громкие обвинения в адрес России, прозвучавшие из уст премьер-министра Мэй в марте 2018 года «по горячим следам» произошедшего, не основывались ни на каких конкретных фактах. Очередная статья в Guardian тоже не добавляет ясности.
В дипмиссии заявили, что следствие все это время безуспешно пыталось подвести внятную доказательную базу под заранее определенные консервативным правительством установки. При этом британская сторона продолжает отказываться от сотрудничества с Россией. Кроме того, тайной остаются сведения о состоянии здоровья и местонахождении российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей.
Из опубликованной статьи следует что следствие до сих пор не имеет ответов на самые базовые вопросы. Вместе с тем Россия продолжит добиваться установления истины по этому делу. В связи с последней публикацией Guardian посольство России в Великобритании направило очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию.
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В мире , Конфликты , Происшествия , Сергей Скрипаль , МИД , The Guardian , Великобритания
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