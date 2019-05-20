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Жена Саакашвили готовит протесты в Грузии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс объявила о начале масштабных протестов после поражения на выборах мэра Зугдиди, сообщает РИА "Новости".
По ее словам, протесты должны пройти по всем регионам страны и завершатся у дома основателя и председателя правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Бидзины Иванившили в Тбилиси.
Руловс утверждает, что власти фальсифицировали итоги выборов, и многие представители оппозиции согласны с ней в этом, поэтому они также примут участие в протестах.
Ранее сообщалось, что кандидат в мэры грузинского города Зугдиди Сандра Руловс, которая является супругой бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, уступила конкуренту от правящей партии на выборах.
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