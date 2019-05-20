Зеленский распустил Раду

В понедельник утром состоялась инаугурация: Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Очередные выборы в Раду планировались в октябре этого года. Теперь у депутатов осталось два месяца работы в нынешнем составе.

Новый лидер страны призвал парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс.

Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Законность роспуска

Как считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, решение нового президента распустить Раду законно.

"Но в зале есть много депутатов, которые считают, что это незаконно, поэтому они будут подавать в суд", — сказал он РИА Новости.

По мнению эксперта, Зеленский вполне может добиться прекращения огня.

Глава украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, в свою очередь считает, что Зеленский нарушил конституцию, объявив о роспуске парламента.

"Не прошло и 45 минут после присяги на конституции, как президент Зеленский нарушил эту конституцию, объявив о роспуске парламента", — написал он на своей странице в Facebook.

"Ожидаемое и правильное решение"

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление Зеленского о досрочном роспуске Рады восьмого созыва.

Так, он назвал решение Зеленского ожидаемым и правильным.

"Коалиция распалась, и он имеет право на роспуск — все по закону. Нельзя было распускать менее чем за шесть месяцев до выборов. Что касается коалиции, она уже давно реально не существовала", — добавил сенатор.

При этом он подчеркнул, что сейчас украинскому лидеру необходимо собрать депутатов, которые будут оказывать ему поддержку.

Джабаров добавил, что на данный момент у него нет каких-либо ожиданий от нового президента Украины.

Решение оспорят

Как в свою очередь заявил украинский политолог, директор института глобальных стратегий Вадим Карасев , досрочные выборы в Верховную раду могут пройти в конце июля, но депутаты, скорее всего, будут оспаривать решение о роспуске парламента в Конституционном суде.

По его словам, это означает, что политических каникул в стране не будет, как и "мертвого" политического сезона.

"Будет битва старого парламента, старых депутатов против нового президента и его соратников — кандидатов в новые депутаты", — отметил Карасев.

Он также не исключает, что Зеленский будет пытаться выйти на диалог с Москвой по урегулированию конфликта в Донбассе, а также контактировать с Донецком и Луганском.