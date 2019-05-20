Спикер Рады Парубий язвительно отозвался о речи Зеленского

«Было весело», — сказал спикер Рады после исполнения украинского гимна. Его слова приводит украинское издание «Страна».

Напомним, до перехода в политику Зеленский был шоуменом, комиком, участвовал в КВН.

Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады, а также призвал уволить ряд министров и руководителей ведомств.