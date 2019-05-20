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Зеленский назвал первую задачу на посту президента 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: 112 Украина / YouTube
Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе. Верховная Рада встретила это заявление аплодисментами. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «112 Украина».
По словам нового президента страны, он готов на все ради достижения мира. В том числе, как заявил Зеленский, он готов пожертвовать своим рейтингом и постом, лишь бы достичь мира.
Ранее Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира. В ролике избранного президента снялись среди представители различных религиозных течений Украины, в том числе предстоятели УПЦ КП, УПЦ МП, УАГКЦ, крымский муфтий и главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф. Все участники ролика высказались за «здоровый диалог» и «переговоры ради решения конфликта».
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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