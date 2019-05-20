Зеленский назвал первую задачу на посту президента

По словам нового президента страны, он готов на все ради достижения мира. В том числе, как заявил Зеленский, он готов пожертвовать своим рейтингом и постом, лишь бы достичь мира.

Ранее Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира. В ролике избранного президента снялись среди представители различных религиозных течений Украины, в том числе предстоятели УПЦ КП, УПЦ МП, УАГКЦ, крымский муфтий и главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф. Все участники ролика высказались за «здоровый диалог» и «переговоры ради решения конфликта».