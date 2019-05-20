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Зеленский обратился ко всем украинцам на планете 

RT на русском 28 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации в зале Верховной рады обратился ко всем украинцам на планете и назвал национальную идею Украины.
«Я обращаюсь ко всем украинцам на планете, вы нам очень нужны, всем, кто готов строить новую, сильную, успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вам следует ехать на Украину не в гости, а домой. Мы ждём вас. Не нужно сувениров из-за границы, привезите нам, пожалуйста, свои знания, свой опыт и свои ментальные ценности», — сказал он.
Как отметил глава государства, всё это поможет Украине начать новую эпоху.
«Скептики скажут, что это фантастика, что это невозможно. А может быть, это и есть наша национальная идея — объединившись, сделать невозможное, наперекор всему», — добавил Зеленский.
Ранее в сессионном зале украинского парламента началась церемония инаугурации Зеленского.
В ходе мероприятия глава Конституционного суда Украины объявила о вступлении Зеленского в должность президента.
RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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