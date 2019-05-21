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В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Содержание Джулиана Ассанжа, проведшего почти шесть лет в посольстве Эквадора в Лондоне, стоило властям менее 800 тысяч долларов, а не шесть миллионов, как сообщалось ранее, следует из доклада Главного контрольного управления (CGE) южноамериканской страны.
В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Как сообщает эквадорская газета Comercio, сотрудники управления, представившие проект доклада, пришли к выводу, что государство истратило на Ассанжа 795 тысяч 372 доллара, куда входят расходы на стирку, питание и медицинские услуги для основателя WikiLeaks. Кроме того, эту сумму включены консультационные услуги, благоустройство помещений, оплата средств коммуникации и обслуживающего персонала, а также организация медийных мероприятий.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.
По заявлению американского минюста, в США Ассанж обвиняется в сговоре с целью компьютерного взлома. Ордер на задержание и экстрадицию основателя WikiLeaks США направили Британии в декабре прошлого года. В Лондоне Ассанж 1 мая был приговорен к 11,5 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
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В мире , МИД , Wikileaks , Минюст РФ , Эквадор
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