Дыру в Европе заткнули «русской девушкой-олигархом»

"Русский" мегаскандал с вице-канцлером Австрии начинает обрастать последствиями. Причем как местными, так и общеевропейскими.

Местные последствия: правительственная коалиция распалась и теперь в стране в октябре будут проведены новые, досрочные выборы. Последствия общеевропейские: шансы партии вице-канцлера на выборах в Европарламент (которые состоятся вот-вот, через пару дней) под большим вопросом.

Вот это последнее — самое интересное. Тем более что оно напрямую касается нас.

…Для тех, кто не следил за австрийской историей, кратко суть. Правительственная коалиция ключевой центральноевропейской страны до этого уик-энда состояла из Австрийской народной партии (лидер — канцлер Себастьян Курц ) и Австрийской партии свободы (лидер — вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе).

Но в конце минувшей недели через германские СМИ ("Зюддойче Цайтунг" и "Шпигель") был вброшен ролик с участием Штрахе, снятый летом 2017 года.

Сначала всем европейцам сообщили, что Штрахе, возможно, коррумпирован племянницей русского олигарха. На видео, снятом несколькими скрытыми камерами на какой-то мутной съемной вилле, пребывающий в отпуске лидер АПС (тогда еще никакой не вице-канцлер) пьет с размытой девицей. Девица (та самая "племянница") обещает ему купить и политически переориентировать перед октябрьскими парламентскими выборами крупнейшую австрийскую газету. Штрахе в ответ делает перед девушкой могущественный вид и обещает ей устроить госконтракты.

Все.

Позже выяснилось, правда, что "племянница русского олигарха" — какая-то непонятная латышка. Также оказалось, что никакого реального развития весь этот пьяный диалог не получил: Штрахе протрезвел и фигуранты ролика больше не виделись. Никто австрийскую газету, естественно, не покупал и госконтрактов не получал.

И конечно, осталось неизвестным, какая именно компетентная контора устроила политику эту классическую подставу с "русской олигархиней". По ряду причин это могли быть компетентные конторы целого ряда государств. Самой Австрии, где популярность "ультраправой" АПС — давняя головная боль. Германии , для которой головная боль — "антииммигрантский пояс" от Варшавы до Италии . Наконец, даже США , для которых головная боль — интенсивное участие Австрии в совместных с Россией газовых проектах.

Но как бы то ни было, доверие Штрахе утратил. Раскаялся, что был пьян, и ушел со всех постов. Он больше не вице-канцлер и не глава партии, а репутация последней резко испорчена.

Остается главный вопрос: почему авторы ролика не вбросили его прямо перед австрийскими выборами 2017-го? Это отлично утопило бы Партию свободы.

Вероятный ответ — в том, что компромат на Штрахе был организован не австрийцами и отнюдь не с прицелом на австрийские выборы. По ключевым вопросам, волнующим зарубежные державы (русский газ и иммиграция), что АПС, что Народная партия выступают одинаково, поэтому топить Штрахе, чтобы больше набрал Курц, толку не было.

А вот если все готовилось к выборам в Европарламент-2019, то все становится логично.

О том, что на этих выборах вся прогрессивная часть Европы с ужасом ждет успехов "евроскептиков, националистов и популистов", писали уже неоднократно. Что главным методом дискредитации этих самых "популистов" будет объявление их "марионетками Путина" — тоже стало ясно не вчера. Германские спецслужбы вбрасывали свою аналитику про русское вмешательство еще в апреле. Европарламент запускал "кампанию противоборства российскому вмешательству" тогда же.

Так что "ловушка для австрийца" просто ждала своего часа и дождалась сейчас.

И сейчас в пробитую скандалом информационную брешь (русские — олигархи — выборы — вмешательство — популисты — ультраправые) с бешеной скоростью вливается все любое, что "про русский след". В том числе и самого позорного качества.

Так, в субботу французская France24 выдала "совместное расследование" с RFI (Франция) и DW (Германия) о Российском Вмешательстве.

Расследование (26 минут, посмотреть можно здесь ) в некотором смысле крайне показательное.

Содержание:

1) В России 9 мая проходит военный парад.

2) Россия отобрала у Украины Крым.

3) Во Франции "желтые жилеты" обвиняют французские СМИ в подтасовке информации и выражают симпатию российским медиа.

4) Руководитель RT France отрицает попытки вмешаться в европейскую политику.

6) Путин встречался с Маттео Сальвини, который сейчас глава МВД Италии и тоже идет со своей партией в Европарламент.

7) В 2014 году финская журналистка Аро расследовала российскую "фабрику троллей". Мы нашли паренька в футболке с челкой, и он говорит, что был троллем и создавал фальшивые аккаунты (демонстрируется учетка "ВКонтакте").

8) Мы получили от ресурса Михаила Ходорковского секретный документ из российского парламента, в котором раскрывается желание Москвы получить "абсолютно подконтрольного депутата в бундестаге " и "продвигать пророссийские логики" (адресат письма неизвестен, предполагаемый автор — помощник депутата ГД , доказательств нет).

Все эти пункты, отметим, вкидывались в информационное пространство уже раз по сто, то есть в мегарасследовании нет ничего, кроме компиляции из более или менее раскрученных антироссийских вбросов.

Между пунктами раз десять разными экспертами повторяется, что цель Москвы — уничтожить европейскую демократию, посеять рознь и конфликты и подорвать единство. Поэтому Россия продвигает ультраправые европейские партии.

…Что во всем этом, как представляется, самое главное.

Разумеется, всерьез выход европейских "популистов" (то есть националистов и традиционных консерваторов) из маргинального гетто и обретение ими популярности никто не связывает с Россией.

Ни в Берлине, ни в Брюсселе, ни в Париже нет таких дураков, которые бы искренне считали, что неприязнь к иммиграции европейцы подхватили от "российских троллей". На черта вообще нужны "тролли", когда были теракты в Париже и Брюсселе, в Лондоне и Манчестере, в Берлине и Ницце, когда была "ночь изнасилований" в Кельне; когда имеются сотни трупов и тысячи пострадавших. Вряд ли кто-то искренне считает, что подъем европейских консерваторов связан с сюжетами RT, а не с банальным страхом перед затейливой коалицией "ЛГБТ-леваков" и "меньшинств в покрывалах", с разных сторон активно разрушающих ландшафт повседневной жизни европейцев.

Но говорить об этом больно, проблемно и нельзя. Поэтому остается затыкать дыру в нынешней европейской политике старым добрым Русским Следом. То есть дискредитировать популистов, подсовывая им якобы русских девиц; подбрасывать дурацкие прокламации якобы из Кремля; пугать телезрителей ЕС парадом на Красной площади.

При этом набор фактуры, которой оперируют европейские СМИ и спецслужбы по части "российского вмешательства", ясно говорит: все это вмешательство — одно большое хайли-лайкли.

Но в принципе это надо понять и простить. Поиск Российского Следа (ранее известного как След Русской Мафии, Советский След, След Российской Империи и далее, пожалуй, до самого Ивана Грозного ) — более древняя традиция европейской публичной политики, чем некоторые древние соборы. Она будет, наверное, всегда — пока будет Европа. Так что в каком-то смысле перед нами европейские духовные скрепы и преемственность.

Раз уж Европа отказывается сохранять все остальные свои традиции — ну ладно, пусть сохраняет эту.

Нам, честно говоря, все равно.

Те европейские проблемы, которые драпируются Русским Следом, конечно, будут только нарывать и усугубляться.

Но ведь это их проблемы, а не наши.