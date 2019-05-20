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Немцев предупредили о наведенных на Германию российских ракетах 

Ura.Ru 45 минут назад
Фото: Ura.Ru
Немецкие города находятся в зоне поражения российских ракет, базирующихся в Калининграде. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете Welt.
По словам Сикорского, Германия не обращает внимания на размещенные в Калининграде ракеты РФ. «Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США», — цитирует «Утро.ру» бывшего министра Польши.
Сикорский также раскритиковал Берлин из-за позиции по строительству газопровода «Северный поток-2». По его мнению, Германия, поддерживая реализацию проекта, демонстрирует, что она ставит свои интересы выше других европейских стран.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство «Северного потока-2» завершится до конца 2019 года, напоминает «Национальная служба новостей». Он добавил, что в течение года по дну Балтийского моря от России до Германии будут проведены две нитки газопровода.
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Комментарии1
В мире , Европа , Алексей Миллер , Радослав Сикорский , Газпром , Ytro.ru , Германия , Калининград , Польша
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