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В Испании назвали главных врагов Европы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал главных врагов Евросоюза, предположив, как можно превратить эти риски и угрозы в возможности.
«Растет осознание того, что Европа не может продолжать функционировать так, как [это происходило] до настоящего времени. Она должна измениться, чтобы выжить», — заявил кандидат от Испанской социалистической рабочей партии на выборах в Европарламент Жозеп Боррель газете El Mundo, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что в «Европе нуждаются как никогда, но она находится под угрозой».
«У нее появилось много врагов: [глава Белого дома Дональд] Трамп, [премьер Венгрии Виктор] Орбан, [вице-премьер и глава МВД Италии Маттео] Сальвини, Китай, [президент России Владимир] Путин, Brexit», — добавил он.
Однако Боррель также предположил, что Европа «может превратить эти риски в возможности».
«Возможно, Трамп, нападая на германское активное сальдо торгового баланса, заставит ФРГ изменить свою экономическую модель. Возможно, Путин заставит нас изменить оборонную политику. Может Brexit заставит нас быстрее двигаться к политическому союзу, возможно, Сальвини и Орбан заставят нас серьезно отнестись к защите основных прав», — сказал он.
Напомним, 23-26 мая во всех странах Евросоюза пройдут выборы в Европарламент, по итогам которых партия — победитель получит право назначить главу Еврокомиссии.
Ранее более половины европейцев заявили о том, что Евросоюз прекратит свое существование в ближайшие 20 лет.
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В мире , Европа , МИД , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , МВД , ИТАР-ТАСС , Испания
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