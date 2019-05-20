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Красную ковровую дорожку разостлали перед Зеленским 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Красную дорожку для будущего президента положили у входа в Раду, передает "112 Украина".
Как отмечается, вскоре по ней пройдется избранный украинский лидер Владимир Зеленский.
В настоящее время в зале парламента огромные очереди, в которых стоят, как депутаты, так и дипломаты. Все ждут Зеленского.
Согласно программе инаугурации, Зеленский придет в Раду около 10.00 (совпадает с мск). Там до 11.00 пройдет торжественно заседание, где он принесет присягу на верность украинцам.
Ранее сообщалось, что глава СБУ подал в отставку за час до инаугурации Зеленского.
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