Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у суда ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании

Об этом сообщает Mirror.

Как отмечается, ордер запрошен в связи с возобновлёнными расследованием в отношении Ассанжа по делу о преступлениях на сексуальной почве.

Ранее прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование по делу Ассанжа.

В середине апреля адвокат Ассанжа — Дженнифер Робинсон — заявляла, что основатель WikiLeaks готов сотрудничать со шведским следствием в случае возобновления расследования против него по делу о сексуальных домогательствах и изнасиловании.