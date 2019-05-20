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Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа 

RT на русском + ещё 18 1 час назад
Фото: AFP © Daniel Leal-Olivas
Прокуратура Швеции запросила у суда ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Об этом сообщает Mirror.
Как отмечается, ордер запрошен в связи с возобновлёнными расследованием в отношении Ассанжа по делу о преступлениях на сексуальной почве.
Ранее прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование по делу Ассанжа.
В середине апреля адвокат Ассанжа — Дженнифер Робинсон — заявляла, что основатель WikiLeaks готов сотрудничать со шведским следствием в случае возобновления расследования против него по делу о сексуальных домогательствах и изнасиловании.
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