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Центр Киева перекрыли из-за инаугурации Зеленского 

Газета.Ru 55 минут назад
В Киеве сегодня, 20 мая, ограничено движение транспорта по ряду улиц города по случаю инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН.
Уточняется, что временные ограничения движения предусмотрены на проспекте Николая Бажана, Южном мосту, Надднепрянском шоссе от Южного моста до моста Патона, Набережном шоссе от моста Патона до Днепровского спуска и ряде других улиц. По данным агентства, ограничения будут действовать с 6.00 20 мая до окончания мероприятий.
Инаугурация Зеленского начнется в 10.00 в понедельник, 20 мая.
Ранее сообщалось, что видео репетиции инаугурации Зеленского попало в Сеть.
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