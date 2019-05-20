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Японский депутат, говоривший о захвате Курил, отказался уходить в отставку 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: youtube.com
Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма, которого ранее исключили из партии "Исин-но кай" за неподобающие высказывания о захвате южной части Курил, отказался добровольно уходить в отставку и покидать парламент. Об этом он заявил в понедельник журналистам.
"Я не пытался тем самым нарушить конституцию (в ней прописан отказ Японии от войны — прим. ТАСС), поскольку это не было в форме "давайте сделаем это". Я просто задал вопрос, предполагающий ответ да или нет. Это не является нарушением конституции", — цитирует его телеканал NHK.
По словам Маруямы, который сейчас находится в статусе беспартийного независимого депутата парламента, он не собирается покидать этот пост.
"Если я подам в отставку, то создам таким образом прецедент. Я этого категорически делать не буду", — добавил он.
Ранее в понедельник шесть оппозиционных партий парламента внесли на рассмотрение заявление о необходимости добровольной отставки депутата Маруямы. Тем не менее такое заявление в случае принятия будет носить только рекомендательный характер.
Неуместные высказывания
11 и 12 мая Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. На обратном пути за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Глава группы от лица всех присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война".
Однако депутат не останавливался и продолжил заводить разговор о том, что острова можно силой отвоевать у России, хотя глава делегации на все реплики такого рода отвечал, что "война не нужна". Во время разговора, как сообщается, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения.
Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого стали разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.
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В мире , Азия , ИТАР-ТАСС , Япония
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