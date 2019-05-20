Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Он напомнил, что Германия находится в зоне поражения российских ракет, размещенных в Калининграде , однако задается вопросом, почему Берлин не обращает внимания на этот факт.

"Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США", — заявил Сикорский.

Он также отметил, что Берлину следует больше внимания уделять обороноспособности. В частности, располагая оборонным бюджетом в четыре раза больше, чем у Польши, Германия имеет на вооружении гораздо меньше боеспособных танков.

Кроме того, политик заявил, что Берлин, поддерживая строительство российского газопровода "Северный поток — 2", ставит свои экономические интересы выше интересов своих соседей, а также предает геостратегические интересы всей Европы.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.