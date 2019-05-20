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Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Он напомнил, что Германия находится в зоне поражения российских ракет, размещенных в Калининграде, однако задается вопросом, почему Берлин не обращает внимания на этот факт.
"Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США", — заявил Сикорский.
Он также отметил, что Берлину следует больше внимания уделять обороноспособности. В частности, располагая оборонным бюджетом в четыре раза больше, чем у Польши, Германия имеет на вооружении гораздо меньше боеспособных танков.
Кроме того, политик заявил, что Берлин, поддерживая строительство российского газопровода "Северный поток — 2", ставит свои экономические интересы выше интересов своих соседей, а также предает геостратегические интересы всей Европы.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
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В мире , Видео , Европа , Радослав Сикорский , МИД , Германия , Польша
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