СБ ООН экстренно обсудит принятие на Украине закона о языке

Заседание состоится в 22:00 по московскому времени 20 мая.

Уточняется, что заседание состоится в 22:00 по московскому времени.

«Мы считаем, что он противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые утверждены Советом», — цитирует Полянского ТАСС.