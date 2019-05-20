Заседание состоится в 22:00 по московскому времени 20 мая.
В понедельник, 20 мая, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С таким заявлением выступил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Уточняется, что заседание состоится в 22:00 по московскому времени.
«Мы считаем, что он противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые утверждены Советом», — цитирует Полянского ТАСС.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Так, в большинстве сфер жизни в стране будут использовать лишь украинский язык.