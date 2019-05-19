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В Бельгии стартовал Мировой чемпионат бород и усов 

Рамблер 2 часа назад
Сотни почитателей волосяного покрова на мужском лице съехались в бельгийский Антверпен, чтобы посоревноваться в Мировом чемпионате бород и усов. Ежегодный конкурс, который проводится на протяжении почти 30 лет, состоит из нескольких номинаций — усы, маленькие бородки и бороды. Россиянин Алексей Козлов во второй раз пробует свои силы в чемпионате, в этом году в надежде на победу он сменил категорию. Впервые соревнования среди обладателей мужественной растительности на лице прошли в 1990 году в Германии. С тех пор благодаря креативному подходу бородачей и усачей это мероприятие приобрело статус арт-события.
В мире , Видео , Другое , Европа , Общество , Алексей Козлов , Антверпен , Бельгия
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