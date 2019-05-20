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Лондон не смог связать отравления в Солсбери и Эймсбери 

News.ru + ещё 3 21 минуту назад
Фото: Reuters
Скотленд-Ярд не смог доказать связь между отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери с инцидентом в Эймсбери. При этом оба эпизода в прошлом году были объединены в одно расследование.
Мы не знаем, где двое подозреваемых избавились от «Новичка», нанесённого на ручку дома Скрипаля при покушении, где Дон Стёрджес и Чарли Роули взяли флакон, из-за которого отравились сами, и был ли этот флакон использован в обоих случаях, — рассказал газете The Guardian источник.
По его словам, неизвестно, удастся ли когда-нибудь доказать, что оба отравляющих вещества были из одной партии.
Кроме того, собеседник издания признался, что «ряд деталей не сходится» и именно это «является причиной того, почему королевская прокуратура не может предъявить обвинения в убийстве» британки Дон Стёрджес двоим россиянам, подозреваемым в отравлении Скрипалей.
Следователи также установили, что россиянам, которые якобы отравили Скрипалей, в день отлёта из Лондона кто-то звонил, после чего они сразу же отправились в аэропорт Хитроу. При этом обратный рейс у обоих был забронирован на 4 и 5 марта 2018 года.
Согласно одной из гипотез, эти двое ждали подтверждения того, что покушение было успешным, — предположил источник.
Ранее News.ru писал о том, что двоюродная сестра Сергея Скрипаля Виктория назвала отравление обычной инсценировкой Лондона с целью обострить отношения с Москвой. Она добавила, что в ближайшее время дочь экс-полковника ГРУ может выйти на связь и заявить, что не собирается возвращаться в Россию.
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Комментарии
В мире , Сергей Скрипаль , ГРУ , The Guardian
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