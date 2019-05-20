Президент Армении отреагировал на слова Пашиняна о «втором этапе революции»

Президент Армении Армен Саркисян призвал граждан к спокойствию и соблюдению конституции после призыва премьера страны Никола Пашиняна блокировать 20 мая здания судов.

После принятого в субботу решения суда общей юрисдикции об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи под поручительство лидеров непризнанной Нагорно— Карабахской республики Пашинян 19 мая объявил на своей странице в Facebook о начале "второго этапа революции" и призвал граждан страны заблокировать с утра понедельника здания всех судов.

"Призываю всех граждан Армении независимо от занимаемого общественного и политического положения и должности к спокойствию и сдержанности, призываю соблюдать конституцию и законы", — говорится в заявлении, размещенном на сайте президента.

По его словам, необратимость демократических процессов в Армении не должна вызвать ни у кого сомнений ни в самой республике, ни за ее пределами.

"Власть в Армении, согласно конституции, принадлежит народу. Следовательно ветви власти Армении — законодательная, исполнительная и судебная — должны отражать собирательную волю и служить своим конституционным целям", — говорится в заявлении.

Президент заявил, что в данный момент находится с рабочим визитом за рубежом, добавив, что поддерживает постоянную связь с соответствующими государственными органами.

"Призываю, чтобы рассудительность и терпимость преобладали в эти дни", — заявил президент

Ранее обеспокоенность призывом премьера выразила палата адвокатов Армении, заявив, что эти шаги нарушают Конституцию, международные договоры и законодательство. Омбудсмен Арман Татоян назвал подобные призывы опасными, напомнив о законодательном запрете на любое вмешательство в деятельность судов. О недопустимости нарушения нормальной деятельности судов заявил Высший судебный совет Армении, призвав судей и всех сотрудников системы проявлять максимальную сдержанность и оставаться в правовом поле.