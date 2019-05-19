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Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Как утверждает пресса, доверенное лицо бывшего вице-канцлера Австрии Йоханн Гуденус после скандальных переговоров на Ибице поддерживал контакты с женщиной, которую СМИ ошибочно называли «россиянкой», хотя она является гражданкой Латвии.
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Гуденус заявлял об отсутствии подобных контактов, но немецкие СМИ сообщили, что получили аудиозаписи встреч политика с неким мужчиной, который говорит на немецком и английском языках и является представителем «россиянки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel и Suddeutsche Zeitung.
По данным немецких СМИ, в августе 2017 года прошла встреча в Вене. На ней представитель женщины, реальная личность которой пока неизвестна, выразил желание получить «гарантии относительно этой истории со Strabag, которая обсуждалась на Ибице».
Кроме того, стороны общались посредством электронной почты.
Встречи происходили как до, так и после вечера на Ибице, утверждают СМИ.
В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию. Утверждалось, что Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку, попросив взамен о финансовой помощи в преддверии выборов.
За скандалом последовали отставка Штрахе и объявление о новых выборах в парламент Австрии.
При этом оказалось, что женщина на видео является не россиянкой, а латвийской гражданкой ЕС.
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Комментарии37
В мире , ЕС , РИА Новости , Spiegel , Австрия
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