Австрийский политик: санкции против России не работают и наказывают не тех

Антироссийские санкции не принесли желаемого результата, заявила в интервью Kurier депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг. Более того, штрафные меры Запада против России элементарно «наказывают не тех», подчеркнула австрийский политик. Экономические санкции Запада против Российской Федерации не принесли желаемого результата, заявила в интервью австрийской газете Kurier депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг. «Шпагат между санкциями и ответными санкциями болезненен для нас, — заверила член нижней палаты австрийского парламента. — Экономические санкции наказывают не тех. Я против санкций, поскольку они не приносят какого-либо результата». Винциг, баллотирующаяся в Европейский парламент от Австрийской народной партии, признала, что западные страны должны были принять политические меры. «Это, однако, нельзя делать за счёт рабочих. Китайцы предлагают замену нашим продуктам. Если учитывать наши высокие экспортные квоты, то необходимо задуматься, нет ли других возможностей показать русским, что так нельзя», — подчеркнула депутат Национального совета Австрии. Ангелика Винциг также прокомментировала ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2» и выразила недоумение относительно обещания основного кандидата Европейской народной партии (ЕНП) на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера остановить строительство российского трубопровода. «Нам нужен «Северный поток — 2» — такова позиция Австрии. Энергообеспечение — вопрос важный, и другой альтернативы у нас нет. Я не знаю, почему Вебер неожиданно захотел положить конец проекту», — отметила депутат нижней палаты австрийского парламента.