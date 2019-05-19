Инаугурация Зеленского пройдет с «фишечками»

Инаугурация Зеленского пройдет с отклонениями и «фишечками»

Он подтвердил, что изменения привычного сценария есть и они существенные, но уточнять, о чем идет речь не стал.

«Все то, что ложится на плечи государственной охраны, я думаю, что мы будем выполнять максимально на высоком и профессиональном уровне», — подчеркнул Гелетей.

Ранее сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк сообщил о подготовке некоторых особенностей грядущей инаугурации.

«Думаем о фишечках. Разумеется, есть официальная процедура, которую мы уважаем», — говорил он.