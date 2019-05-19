Инаугурация Зеленского пройдет с «фишечками»

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Инаугурация Зеленского пройдет с отклонениями и «фишечками» 

Lenta.ru 1 час назад
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского, запланированная на 20 мая, пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария. Об этом заявил начальник Управления госохраны Украины Валерий Гелетей, передает телеканал «112 Украина».
Он подтвердил, что изменения привычного сценария есть и они существенные, но уточнять, о чем идет речь не стал.
«Все то, что ложится на плечи государственной охраны, я думаю, что мы будем выполнять максимально на высоком и профессиональном уровне», — подчеркнул Гелетей.
Ранее сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк сообщил о подготовке некоторых особенностей грядущей инаугурации.
«Думаем о фишечках. Разумеется, есть официальная процедура, которую мы уважаем», — говорил он.
Инаугурация Зеленского запланирована на понедельник, 20 мая. Она начнется в 10:00. На церемонию пригласили, в том числе, покидающего пост главы государства Петра Порошенко. Также приглашения получили президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Еще на церемонии будут присутствовать министр энергетики США, министр обороны Грузии, его канадский коллега и французский министр по вопросам Европы.
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В мире , Видео , Украина , Валерий Гелетей , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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