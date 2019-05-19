Вооруженные силы Сирии с 18 мая в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб, сообщил российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
"С 00.00 18 мая вооруженные силы Сирийской Арабской Республики в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб", — говорится в сообщении.
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Сообщается, что обстрелы позиций правительственных войск и мирного населения в провинциях Хама, Латакия и Алеппо со стороны боевиков продолжаются.
"С 18 мая зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения боевых действий… В результате обстрелов трое сирийских военнослужащих получили ранения", — добавляется в сообщении.