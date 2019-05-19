Bild: Меркель готовит перестановки в правительстве Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель рассматривает возможность перестановок в кабинете министров, чтобы упрочить свои политические позиции и доработать до конца четвертый срок во главе правительства. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники в Христианско-демократическом союзе (ХДС).

На протяжении последних месяцев в немецких СМИ появляются спекуляции о том, что Меркель может досрочно уйти с должности канцлера и передать полномочия нынешнему председателю ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Как пишет газета, более вероятным этот сценарий может стать после предстоящих выборов в Европарламент , а также голосования в трех федеральных землях ФРГ, намеченных на осень. Если консерваторы потеряют голоса, то канцлеру придется поправлять рейтинги при помощи перестановок в правительстве, говорится в статье.

Согласно схеме, которую рассматривают в ведомстве канцлера, поста в кабмине может лишиться давний соратник Меркель, министр экономики Петер Альтмайер. Вакантную должность предполагается передать главе Минздрава Йенсу Шпану, который известен критичной позицией по отношению к политике действующего канцлера. В ходе перестановок может лишиться должности министр образования Аня Карличек, которая, как пишет газета, не пользуется авторитетом в научных кругах. На ее должность рассматривается кандидатура главы ведомства канцлера Хельге Брауна.

В конце 2018 года Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. Она сообщила, что собирается доработать четвертый срок до конца — до 2021 года, — а затем уйти из политики.

Политической наследницей канцлера считается Крамп-Карренбауэр. Наблюдатели сомневаются, что при дальнейшем снижении популярности консерваторов она будет подходящим кандидатом на должность главы ХДС и кабинета министров. Кроме того, работать в правительстве с ней не хотят социал-демократы, которые входят в действующую коалицию.