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Порошенко объявил о декоммунизации Украины 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации в стране фактически завершен. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на трансляцию украинского телевидения.
По его словам, этот процесс произошел за последние пять лет — то есть в годы его президентства.
"Фактически завершен за последние пять лет процесс декоммунизации в нашем государстве", — заявил Порошенко.
Также он напомнил о такой своей заслуге, как получение томоса об автокефалии "новой церкви" на Украине.
Ранее сообщалось, что экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко.
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