Порошенко объявил о декоммунизации Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации в стране фактически завершен. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на трансляцию украинского телевидения.

По его словам, этот процесс произошел за последние пять лет — то есть в годы его президентства.

"Фактически завершен за последние пять лет процесс декоммунизации в нашем государстве", — заявил Порошенко.

Также он напомнил о такой своей заслуге, как получение томоса об автокефалии "новой церкви" на Украине.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко.